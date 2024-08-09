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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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