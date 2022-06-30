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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 30.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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