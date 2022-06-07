Dolar
16.76
Euro
17.88
Altın
1,847.12
ETH/USDT
1,739.90
BTC/USDT
29,452.00
BIST 100
2,632.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. -VTR
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 07.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı kurban kesimi ve hareketliliklerinde uyulması gereken kuralları belirledi
Altun: Terörle mücadelede net pozisyon almamış ülkelerin kabulü NATO'nun geleceği için de tehdittir
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Bir metre önünü göremeyen küresel kulüplerle ve büyük ülkelerle karşı karşıyayız
Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da Türkiye'de yapılacak

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi