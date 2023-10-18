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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ​​​​​bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, yaralanan Piyade Onbaşı Alican Güneş'in ise şehit olduğu bildirildi.

Mehmet Tosun  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Açıklamada, teröristlerle sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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