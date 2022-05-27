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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 27.05.2022
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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