Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.