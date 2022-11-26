Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivas'ın Gürün ilçesinde hayvanlarını aramak için çıktığı arazide kaybolan kişi 3 gün sonra sağ bulundu
logo
Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.11.2022
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta kayıp kişi 3 gün sonra bulundu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Akar, iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde

Benzer haberler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet