Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Isparta Valiliği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Isparta
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Yavaş'ın merkez Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, 05 Ekim 2022'de Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanması nedeniyle sevk edildiği hastanede tedavi altındayken 21 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 22 Ekim Cumartesi günü Büyükgökçeli köyü köy meydanında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.