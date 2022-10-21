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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Isparta Valiliği, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Yalçın Çelen   | 21.10.2022
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Isparta

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Yavaş'ın merkez Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, 05 Ekim 2022'de Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanması nedeniyle sevk edildiği hastanede tedavi altındayken 21 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 22 Ekim Cumartesi günü Büyükgökçeli köyü köy meydanında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecektir."

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