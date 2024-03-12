Dolar
32.05
Euro
35.04
Altın
2,176.66
ETH/USDT
4,009.90
BTC/USDT
72,001.00
BIST 100
9,144.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
12 Mart Muhtırası'nın üzerinden 53 yıl geçti
Bakan Kacır: Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık

Benzer haberler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi

Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi
Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak

Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet