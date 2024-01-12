Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024
Ağır yaralanan asker şehit oldu
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, ağır yaralanan bir askerin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
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