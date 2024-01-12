Dolar
30.10
Euro
32.96
Altın
2,047.71
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
43,702.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Ağır yaralanan asker şehit oldu

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, ağır yaralanan bir askerin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
TRT Akademi'nin tanıtım programı İstanbul'da gerçekleştirildi
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama sürecini çok önemsiyoruz

Benzer haberler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet