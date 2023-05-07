Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. DRON - AK Parti’nin “Büyük İstanbul Mitingi” için yollardaki yoğunluk Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yenibosna Üst Geçidi’nden yayındayız.
logo
Gündem

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 2 USB harici bellek, 4 hafıza kartı, 1 ses kayıt cihazı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başlandı

Benzer haberler

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi

Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet