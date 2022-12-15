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Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

Eda Özdener   | 15.12.2022
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Yavuz'un Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Yavuz'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, şehit Yavuz'a rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır dilendi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bursa'daki babaevine Türk bayrağı asıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 109. Sokak'taki şehidin babaevine, acı haberin ardından Türk bayrakları asıldı. Ayrıca evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu.

Astsubay emeklisi baba Sadık ve anne Zerrin Yavuz'un, oğullarının şehadet haberini Ankara'da aldıkları öğrenildi.

Mudanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şehidin naaşının yarın Güzelyalı Duran Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyuruldu.

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