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Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Özcan Yıldırım   | 04.05.2022
Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Komandoların başarılı müdahalesiyle bölgedeki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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