Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Komandoların başarılı müdahalesiyle bölgedeki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/H97yg6yDF1