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Gündem

Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde 5 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.02.2022
Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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