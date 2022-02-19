Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde 5 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/po2jLjBJag