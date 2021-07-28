Euro
10.11
Dolar
8.56
BIST 100
1,359.31
Altın
1,799.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
logo
Gündem

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Akif Parlak   | 28.07.2021
Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak / AA

Gaziantep

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak, askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Özcücük'ün annesi Fatma, babası Nihat, kardeşleri ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Mustafa Emre Başbuğ, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Özcücük'ün fotoğrafını öpen şehidin annesi Fatma, "Paşam gelmiş, paşam sen geldin. Bak istediğin oldu" diye seslendi.

Özcücük'ün naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Diyarbakır'da Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonundan 2 dilde aşı çağrısı
Eskişehir'de randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor
Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 591 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener vatandaşları aşı olmaya çağırdı

Benzer haberler

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi

Pençe Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu, bir terörist etkisiz hale getirildi

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Gaziantep'te depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi