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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
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Pegasus deprem bölgesinden 61 bin 431 vatandaşı tahliye etti

Pegasus, geçen hafta deprem bölgelerinden toplam 325 ücretsiz tahliye seferi gerçekleştirdiklerini ve 61 bin 431 vatandaşın tahliyesini sağladıklarını bildirdi.

Gökhan Yıldız   | 13.02.2023
Pegasus deprem bölgesinden 61 bin 431 vatandaşı tahliye etti

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, vatandaşları deprem bölgelerinden tahliye edebilmek adına bu hafta da ihtiyaçları karşılayacak şekilde tahliye seferi düzenlemeye devam edecek.

Pegasus'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"13 Şubat 2023 saat 09.00 itibarıyla tüm tahliye uçuşlarına kabul için havalimanına gelmeden biletleme yapılması gerekiyor. Misafirlerimizin, ücretsiz biletlemelerini mobil uygulama ya da internet sitemizden yapmaları önemlidir. Yalnızca uçaklarda boş yer kalması durumunda biletleme yapmayan yolcuların tahliye uçuşlarına alınabileceğini belirtmek isteriz. 12 Şubat 2023 akşamından itibaren Hatay Havalimanı tekrar uçuşlara açıldı. Misafirlerimiz, Hatay'dan düzenlenen ek sefer duyurularımızı anlık olarak Instagram hikayelerimizde bulabilirler. 6 bin 852 kişilik Pegasus ailesi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız ve yardım ekipleri için çalışıyoruz."

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