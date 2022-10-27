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Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçen yıl başlayan modernizasyon çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 27.10.2022
Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Modernizasyonun tamamlanmasıyla tek olan peron sayısı 3 giriş, 3 çıkış şeklinde olmak üzere 6 perona çıkarılacak. Gümrük sahasının 4 bin metrekare olan kullanım alanı ise 22 bin metrekareye kadar genişletilecek. Yapılan yenileme çalışmaları sonrası modern bir görünüme kavuşacak olan Pazarkule Sınır Kapısı'nda arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları da yer alacak.

Sınır kapısının kapasitesinin artırılması, hem Edirne sınır ticareti için hem de turizmine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

"Kapıkule ve Hamzabeyli'nin yükü alınacak"

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Müşavir Firması (TÜR-SUM) İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Kontrol Amiri Sabahattin Deniz, AA muhabirine Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyon çalışmalarıyla birlikte alanın da genişletildiğini söyledi.

Modernizasyonun neredeyse tamamlandığını, yüzde 15'lik çalışmaları kaldığını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"İçerisinde idari ve ticari bina, işletme müdürlüğü, gümrük müdürlüğü üniteleri, ayrıca giriş ve çıkışta da satış mağazaları bulunacak. Bunun yanı sıra x-ray ofisi ve köpek eğitim merkezi ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün bulunduğu bina olacak. 3 adet köpek bakımı eğitim binası olacak. Projeye ilave olarak ısı merkezi ve trafo binasından oluşmuş bir adet hangar binası olacak. Ayrıca Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltabilmek için burada peron sayıları arttırılacak. Toplamda üç giriş, üç çıkış 6 peron olarak."

Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarında oluşan yoğunluğu büyük ölçüde azaltmak amacıyla buradaki peron sayıları ve alanın genişletildiğini belirten Deniz, özellikle yaz sezonunda oluşan gurbetçi yoğunluğunun önüne geçileceğini ve bir rahatlama sağlanacağını vurguladı.

Deniz, modernizasyon çalışmalarının 3-4 ay süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

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