Paris Büyükelçisi Onaner, Türk ve Fransız vatandaşlarının yardım seferberliğini anlattı
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Fransa'daki çok sayıda Türk ve Fransız vatandaşlarının yardımda bulunmak için kendileriyle sürekli temasa geçtiklerini belirtti.
Ankara
Büyükelçi Onaner AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki deprem olduğu bilgisini aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
"Bu üzüntüyü Fransız muhataplarımız, Fransız dostlarımız da bizimle paylaştı ve müttefikimiz Fransa ilk yardım sağlamayı öneren ülkelerden birisi oldu." diyen Onaner, Türkiye'de 140 kadar Fransız uzmanın kurtarma faaliyeti yürüttüğünü anımsattı.
Onaner, Fransız ekiplerin de olduğu deprem bölgelerinde, Türk vatandaşlarının kurtarılması için yapılan ve sevindirici bu çabaların güzel sonuçlar getirmesini temenni etti.
Fransa'nın bir sahra hastanesi gönderme önerisinde bulunduğunu ve bunu kabul ettiklerini hatırlatan Onaner, Fransız makamlarının kısa sürede bu hastanenin Türkiye'ye ulaşımı için harekete geçtiğini ifade etti.
Nakdi yardımlar depremzedelere daha hızlı ve etkili ulaşabiliyor
Büyükelçi Onaner, Fransa'dan Türkiye'ye yardım yapmak isteyenlere ilişkin şunları belirtti:
"Buradaki çok sayıda Türk vatandaşı veya diğer Fransız dostlarımız 'Nasıl yardımcı olabiliriz?' diye sürekli sorarak bizlerle temas kuruyor. Burada farklı seçenekler var. Belki en kolayı; en hızlı şekilde ülkemize ulaşıp kullanılabilecek yardım şekli, nakdi yardımdır. Nakdi yardım yapmayı, yani nakit transfer ederek yardım yapmayı tercih eden vatandaşlarımız, bu amaçla büyükelçiliğimizin resmi sitesinde ve sosyal medya sayfalarında paylaştığımız AFAD'ın, Kızılay'ın veya diğer yardım kuruluşlarının hesaplarına havale yapabilir. Bu mümkün. Şunu da söylemek istiyorum. Fransa'daki tüm büyük bankalar, Türkiye'ye Türk lirası olarak yapılacak havalelerde transfer ücreti almıyor veya almadan işlem yapabiliyor. Bu imkanı da değerlendirmek lazım."
Bazı Türk vatandaşlarının da Türkiye'de ihtiyaç duyulan ürünleri göndermek suretiyle ayni yardımda bulunmak istediğini aktaran Onaner, bu yardımların doğrudan Fransa'dan gönderilmesi yerine, Türkiye'de birçok ürünün daha ucuza temin edilmesi dolayısıyla nakdi yardımların ayni yardımlardan daha yerinde olabileceğine dikkati çekti.
Onaner, "Biz her halükarda ayni yardım göndermek için hazırlık yapmış vatandaşlarımıza ve derneklerimize burada tüm desteğimizi sağlıyoruz. Türk Hava Yollarımıza teşekkürlerimizi sunmak da fayda görüyorum çünkü bu yardımların Türkiye'ye ulaşması için gerekli kolaylığı gösterdiler, gösteriyorlar." diye konuştu.
Büyükelçilik olarak Türkiye'deki depremlere ilişkin yapılan nakdi ve ayni yardımları kabul edeceklerini belirten Onaner, yardımlarda bulunan ve bulunmak isteyen Türk ve Fransız vatandaşlarına teşekkürlerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.