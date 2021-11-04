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Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Hamdi Çelikbaş   | 04.11.2021
Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 7 Ekim 2021 tarihli ve 4618 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olarak tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini bildirmişti.

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulmuş, ilgili komisyonlardaki görüşmelerin ardından Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi 6 Ekim'de Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Paris Anlaşması'na ilişkin kanun ise 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.


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