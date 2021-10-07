Dolar
8.88
Euro
10.28
Altın
1,761.82
ETH/USDT
3,545.00
BTC/USDT
53,981.00
BIST 100
1,393.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Fuat Kabakcı   | 07.10.2021
Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Ankara

Türkiye'nin 22 Nisan 2016'da New York'ta imzaladığı Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Türkiye ile 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması 2015'te "Birleşmiş Milletler (BM) iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi" adıyla 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmişti.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerin dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi yönünde ortak çalışmasını teşvik ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Benzer haberler

Enformasyon savaşları: Rusya ile Avrupa arasındaki mücadele kızışıyor

Enformasyon savaşları: Rusya ile Avrupa arasındaki mücadele kızışıyor

Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Afganistan Sanayi Odası Başkanı Türk iş adamlarını ülkesine davet etti

Paris Anlaşması sonrası Türkiye ulusal katkı beyanlarını güncelleyecek

Paris Anlaşması sonrası Türkiye ulusal katkı beyanlarını güncelleyecek
Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26 arttı

Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26 arttı
Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak