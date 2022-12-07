Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez: Türk kahvesinin tadı hem damakta hem de hafızada kalıyor
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, Türk kahvesinin dostları bir araya getirmenin yanı sıra özel bir kıvama sahip olduğunu belirterek, "Türk kahvesinin tadı hem damakta hem de hafızada kalıyor." dedi.
Ankara
Valdez, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla rezidansında Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.
Büyükelçinin eşi Celestina Dora Diaz de Valdez de Türk kahvesi pişirerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hediye ettiği fincanla Büyükelçi Valdez'e servis etti.
Türk halkının Dünya Türk Kahvesi Günü'nü tebrik eden Valdez, Paraguay'da da "mate" adını verdikleri çayla dostlarla ortak paylaşımlar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Türk kahvesinin de bir merasim gibi insanların arkadaşlarıyla paylaştığı özel bir şey olduğunu burada fark ettim. Paraguay'da da çok fazla kahve içiliyor. Çok farklı çeşitlerde, şekillerde tüketiyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zamanlarda içiyoruz."
Kahvaltıda değişik tatlılar ve keklerin yanında sütlü kahve içtiklerini kaydeden Valdez, "Fakat Türk kahvesinin dostları bir araya getirmenin haricinde özel bir kıvama sahip, yumuşak ve güzel tadımı olduğundan bahsetmek istiyorum. Türk kahvesinin tadı hem damakta hem de hafızada kalıyor." ifadelerini kullandı.
Valdez, Türk kahvesinin pişirilerek yapılan tek kahve çeşidi olduğunu belirterek, "Diğerlerinden ayıran bir özelliğe sahip. Şunu da söyleyebilirim ki eşimle Türkiye’ye geldiğimizden beri kahvenin ve birlikte getirdiği dostluğun tadını çıkarıyoruz. Çünkü dostluk ve kahve güzel bir bileşimdir diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'ye gelmeden önce Türk kahvesi hakkında bilgi sahibi olup olmadığının sorulması üzerine Valdez, Türk kahvesinin Paraguay'da bilindiğini ve kendilerinden hediye olarak sürekli istendiğini söyledi.
Valdez, Paraguay'da 5 Aralık'ta Dünya Türk Kahvesi Günü'nün kutlandığını ve etkinliklerin basında büyük yer aldığını dile getirdi.
Bu yılki Dünya Türk Kahvesi Günü'nün çok önemli bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Valdez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok özel bir hediye aldıklarını ve bu özel hediyenin tadını çıkardıklarını ifade etti.
Valdez, bunun dostluğun bir örneği olduğunu belirterek, "Bu aslında Türk ve Paraguay halkının ve iki devletin dostluğu anlamına gelen bir yapıya da sahiptir. Paraguay’da yapılan etkinliğe de Dışişleri Bakan Yardımcısı, birçok bakan ve birçok Türk dostu katıldı. Bu yılki Dünya Türk Kahvesi günü sadece Türkiye’de değil, Paraguay’da da dostluğun sembolü oldu diyebiliriz." dedi.
Büyükelçilere Türk Kahvesi hediyesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.
Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti.
"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim." ifadelerini kullanmıştı.
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü
Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.