Pandemide edindiği hobisi apartman dairesini 500 bitkilik bahçeye dönüştürdü

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir apartmanda hayatını sürdüren ve bir yazılım firmasında marka yöneticiliği yapan 31 yaşındaki Baykan, tüm dünyanın evlerine kapandığı pandemi döneminde bitkilerle daha yakından ilgilenmeye başladı.

Birkaç bitki türüne ev sahipliği yapan Baykan, sosyal medya uygulamaları ve internet araştırmaları aracılığıyla hangi bitkiye nasıl bakılması gerektiğini öğrendi.

Baykan, zamanla evindeki bitki sayısını artırarak, toprak türleri, gübreler, nemlendirme sistemleri, dekoratif ve akıllı saksılar, besinler, renkli objeler, sulama kapları ve tohumlandırma ekipmanları satın aldı.

İşinden arta kalan zamanının büyük bölümünü bitkileriyle geçiren Baykan, bugünlerde sayısı yaklaşık 500'e ulaşan ev bitkisiyle her köşesi bahçe havası taşıyan bir evde yaşıyor.

Baykan, evinin salonunun yanı sıra bir odasını da bitkilerine ayırarak kendi adına açtığı "Bitkisel Ruh" adlı sosyal medya hesabından bitki meraklılarına tavsiyeler veriyor.

"Zamanla hepsine alışıyorsunuz ve dillerinden konuşuyorsunuz"

AA muhabirine açıklama yapan Baykan, küçüklüğünden beri bitkilere hobi olarak ilgi duyduğunu, daha çok "aroid" olarak sınıflandırılan bitkiler yetiştirdiğini söyledi.

Baykan, her evde olmayan bitkilere sahip olduğunu, nadir bitkilerini pandemi döneminde sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerden toplamaya çalıştığını aktararak, "500'e yakın bitkim var. Bitkilerimin çoğunu Tayland ve Hollanda'dan getirtiyorum, Türkiye'de birkaç bitki satıcısından temin ediyorum ya da benim gibi bu hobiyle ilgilenen kişilerden satın alıyorum." dedi.

Bitkilerin türlerini, isimlerini ve nasıl bakılması gerektiğini başta bu hobiyle uğraşan kişilerden, sonrasında ise yapay zeka aracılığıyla öğrendiğini belirten Baykan, "Zamanla hepsine alışıyorsunuz ve dillerinden konuşuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Baykan, her gün bitkileriyle uğraştığını, yazın haftada bir, kışın 2-3 haftada bir sulama yaptığını, türlere özgü besin maddesi ve gübre kullandığını kaydederek, bitkilerinin çokluğu nedeniyle 2 haftadan uzun süre tatil yapamadığını dile getirdi.

Toplumdaki "evde çok çiçek olursa karbondioksit salınımı insanı zehirler" anlayışına katılmadığını ifade eden Baykan, bitkileriyle arasındaki bağı şu sözlerle anlattı:

"Sadece konuşamıyorlar ama birçok şeyi size anlatabiliyorlar. Nasıl kedi köpek bakanlar onun acıktığını, bir şeye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorsa, bir süre sonra bitkilerde de bu dili anlayabiliyorsunuz. Yaprağının neden sarardığını, toprak kuruduğunda köklerinin ne olacağını, gövdesinin duruşunu, kısaca bitkinin neye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden bence çok keyifli bir hobi. Çok keyif alarak yapıyorum."

Baykan, tüm çabalarına rağmen bazen bitkileri öldüğünde çok üzüldüğünü ifade ederek, tüm koleksiyonerlerde olduğu gibi zamanla türler konusunda daha seçici olduğunu ancak artan bitki sayısıyla birlikte nerede duracağını henüz bilmediğini söyledi.

Evin nemi ve sıcaklığını bitkilerine göre ayarlıyor

Bazı bitki türlerini çevresiyle paylaştığını, bazılarını ise kendisi için çok özel olması nedeniyle paylaşamadığını dile getiren Baykan, son dönemde sosyal medyadaki bitki sayfasında içerik ürettiğini belirtti.

Baykan, evine ilk kez gelen kişilerin şaşırdığını aktararak, "Misafirlerim ilk kez evimi görünce genelde 'Delirmişsin.', 'Bu kadar bitkiye nasıl bakabiliyorsun?', 'Hepsini nasıl suluyorsun?' diyorlar. Aslında hepsini aynı anda sulamıyorum. Pazartesi günü evin bir tarafına vakit ayırırken, salı günü diğer tarafına ayırıyorum. Işıklardan dolayı elektrik faturam genelde fazla geliyor. Çünkü bazı bitkilere büyütme ışığı kullanıyorum. Evi de belli bir serinlikte tutmam gerekiyor. Nem ölçerlerim var. Türlerimin yaşayabilmesi için nem oranının genelde 60 ve üzeri olması gerekiyor. Sıcaklığın da 17 dereceyle 30 derece arasında olması gerekiyor." diye konuştu.

Bitkilerin ruhundan anladığını düşündüğü için sosyal medya hesabının adını da "Bitkisel Ruh" koyduğunu kaydeden Baykan, "Herkesin evinde mutlaka en az bir bitki olmalı. Onu büyütüyor olmak insana büyük bir sorumluluk katıyor. Sulanması, bakımının ve toprak değişiminin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baykan, evinde bitki büyütenlere tavsiyelerde bulunarak, saksılardaki bitkilerin toprağının içindeki besinin tükenmesi nedeniyle bahar aylarında yılda bir kez değiştirilmesi gerektiğini belirtti.