Pamukkale'de orman yangını çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli
Çeşmebaşı Mahallesi'nde tarım arazisi ile ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisi ile ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 10, 2024
Yangına 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ve 130 personel ile müdahale ediliyor https://t.co/oV12q4ysRh pic.twitter.com/hbxXrGMRvu
Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ile 130 personel sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.