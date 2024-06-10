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Pamukkale'de orman yangını çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Bilge  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Pamukkale'de orman yangını çıktı

Denizli

Çeşmebaşı Mahallesi'nde tarım arazisi ile ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ile 130 personel sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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