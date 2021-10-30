Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
logo
Gündem

Palandöken'in zirvesi yeniden beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

İsmail Hakkı Demir   | 30.10.2021
Palandöken'in zirvesi yeniden beyaza büründü Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir - Anadolu Ajansı

Erzurum

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi'nin üst kesimleri de karla kaplandı.

Kar kalınlığının 9 santimetreyi bulduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Palandöken'in zirvesi yeniden beyaza büründü

Palandöken'in zirvesi yeniden beyaza büründü

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu'da 4 ilin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Doğu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 9 dereceyle Kars oldu

Doğu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 9 dereceyle Kars oldu
Erzurum ve Kars'ta termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Erzurum ve Kars'ta termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi
Erzurum ve Kars'ta kar yağdı, Palandöken beyaza büründü

Erzurum ve Kars'ta kar yağdı, Palandöken beyaza büründü