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Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı misafir yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, haftanın son günü çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İlhami Erkılıç, İsmail Hakkı Demir   | 12.12.2021
Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı misafir yoğunluğu Fotoğraf: İlhami Erkılıç / AA

Erzurum

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, sezonun ilk haftalarında yoğunluk oluştu.

Kar kalınlığının 58 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen İran, Somali ve Azerbaycan gibi çok sayıda çeşitli ülkelerden yabancıların yanı sıra yurdun dört bir yanından yerli turistler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Pazar tatilini merkezde geçirmek isteyen aileler de güneşli havada çocuklarıyla kızağa binip eğlenceli vakit geçirdi.

Somali'den gelen Abdurrahman Şerif, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini ifade ederek, "Nadiren tatile geliyoruz. Kayak yapmak ilk başta zor ama sonrasında çok eğlenceli oluyor. Palandöken'i herkese tavsiye ederim." dedi.

Iraklı Bekir Buro da Palandöken'de güzel günler geçirdiklerini belirtti.

Herkese Erzurum'a gelmeyi tavsiye eden Buro, "Burada, kayak yapmak, dağ ve hava çok güzel. Arkadaşlara kayak yapmayı öğrettim. Pistler çok iyi ve güvenli, tehlikeli bir alan yok." diye konuştu.

İzmir'den gelen tıp fakültesi öğrencisi Şenay Kaplan da "Arkadaşlarla burada çok güzel zaman geçiriyoruz, tek aktivitemiz kayak yapmak. Çok eğlenceli, herkese tavsiye ederim. Düşe kalka kayak yapmayı öğrendik." ifadesini kullandı.

Hakan Kestioğlu ise Rize'den ilk defa kayak için Erzurum'a gelerek sezonu açtıklarını dile getirdi.

Palandöken'de kar kalitesinin yanı sıra pist ve zeminin de çok güzel olduğunu aktaran Kestioğlu, herkesi kayak için Palandöken'e davet etti.

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