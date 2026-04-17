Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İran ve ABD'yi "esneklik göstermeye" çağırdı Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "kalıcı olarak" bitmesini istediklerini belirterek, Washington ve Tahran yönetimini "esneklik göstermeye" davet etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Dar, forum kapsamında düzenlenen "Güvene Dayalı Ticaret: Güney Asya'da Ekonomik Entegrasyon ve İstikrarın Geleceği" isimli panelde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin İslamabad'ın arabuluculuğuna işaret eden Dar, "Bizim amacımız ateşkesin uzatılması değil. Bizim temel amacımız savaşın kalıcı olarak bitmesi." ifadesini kullandı.

Dar, Pakistan'ın arabuluculuğundaki görüşmelere ilişkin, "İşin yüzde 80'i bitti, geriye birkaç şey kaldı. Her iki taraf da (ABD ve İran) esneklik göstermeli." dedi.