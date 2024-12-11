Dolar
34.87
Euro
36.67
Altın
2,691.92
ETH/USDT
3,667.80
BTC/USDT
97,596.00
BIST 100
10,098.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Take Off İstanbul 2024" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü (EİT-CI) ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle, EİT üye ülkelerinin kültürlerinin sergilendiği "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" sergisi düzenledi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı

Ankara

Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışından önce, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sergide, EİT bölgesini tanımlayan doğal güzellikleri, çeşitli topografyayı ve benzersiz mimari mirası yakalayan ünlü fotoğrafçıların çarpıcı eserleri yer aldı.

Pakistan'ın görkemli dağlarından Afganistan'ın canlı manzaralarına ve Orta Asya'nın doğal manzaralarına kadar her fotoğraf, EİT üye ülkeleri arasındaki dostluk, birlik ve ortak mirasın hikayesini anlatan kareleri barındırıyor.

AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, milletler arasında saygı ve daha güçlü bağlar oluşturmada kültürel diplomasinin önemini vurgulayarak, serginin EİT ülkeleri arasındaki dostluk bağlarının ve ortak değerlerin bir kutlaması olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise EİT bölgesinin antik imparatorlukların, göçebe kabilelerin ve canlı modern kültürün kesiştiği bir medeniyetler kavşağı olduğunu belirterek, Bakü'nün hareketli çarşılarından Multan'ın karmaşık el sanatlarına ve İstanbul'un büyük camilerine kadar sergilenen fotoğrafların kültür, gelenekler ve yaşam tarzlarını yansıttığını dile getirdi.

EİT-CI Başkanı Dr. Saad Sikander Khan da, EİT'in temel hedeflerinden birinin sürdürülebilir kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek olduğunu, izleyicileri, fotoğraflarda yansıtılan manzaraların güzelliğini ve EİT ülkelerinin çeşitliliğini hissetmeye davet etti.

Fotoğraf sanatçıları Ali Tahir Zaidi, Muzamil Hussain, Sajid Hyderi ve Anadolu Ajansı Ankara Fotoğraf Haberleri Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal, fotoğraf alanındaki yolculuklarını ve çalışmalarının ardındaki hikayeleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok davetli katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek
Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı
Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13'e düştü

Benzer haberler

Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı

Pakistan Büyükelçiliği, "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" etkinliği yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet