Dolar
18.88
Euro
20.02
Altın
1,823.51
ETH/USDT
1,653.00
BTC/USDT
23,945.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pakistan arama kurtarma ekibi, İstanbul'dan ülkelerine alkışlarla uğurlandı

Pakistan arama ve kurtarma ekipleri, Adıyaman'da 17 gündür süren çalışmalarını tamamlayarak alkışlar eşliğinde İstanbul'dan ülkelerine uğurlandı.

Tuğba Altun   | 23.02.2023
Pakistan arama kurtarma ekibi, İstanbul'dan ülkelerine alkışlarla uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerdeki faaliyetlerini tamamlayan 33 kişilik Pakistan Ordusu Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi ve 53 üyeli Rescue 1122 ekibi 7 Şubat'ta Adıyaman'a ilk varan ekipler arasında yer aldı ve burada mucizevi kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından 28 kişi enkazlardan kurtarıldı. 14 kurtarma sadece Pakistan ekipleri tarafından, 14 kurtarma ise aynı yerde bulunan diğer kurtarma ekiplerinin desteğiyle yapıldı.

Ekip için İstanbul'da düzenlenen uğurlama töreninde İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Yardımcısı Zeynep Kaleli ve AFAD İstanbul Koordinatörü Seval Dedeoğlu da yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Junaid, "Pakistan ve Türkiye, 'İki Yürek, Tek Ruh' gibi. Pakistan halkı, yıkıcı depremlerden sonra Türk kardeşleri gibi aynı acıyı hissetti." dedi.

Junaid, Pakistan'ın yardım ve rehabilitasyon çabalarında aktif rol oynamaya devam edeceğini de söyledi.

İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek ise Pakistan ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ekip üyeleri konuşmaların ardından alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'dan İskenderun'daki depremzedelere balıkçı teknesiyle yardım malzemesi gönderildi
KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı
Deprem bölgesinde 583 bin 751 kişiye psikososyal destek sağlandı
AK Parti'li Yazıcı Malatya'da üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti
AFAD tarafından deprem bölgesinde kurulan çadırların sayısı 329 bin 382'ye ulaştı

Benzer haberler

Pakistan arama kurtarma ekibi, İstanbul'dan ülkelerine alkışlarla uğurlandı

Pakistan arama kurtarma ekibi, İstanbul'dan ülkelerine alkışlarla uğurlandı

Nallıhanlı madencilerden, depremden 248 saat sonra enkazdan kurtardıkları Aleyna Ölmez'e ziyaret

Bakan Bilgin, deprem bölgesinde kullanılacak Toplum Yararına Program için 1,5 milyar lira tahsis edildiğini bildirdi

Hatay'da depremi yaşayan sağlıkçılar, kendi acılarına rağmen görevi bırakmadı

Hatay'da depremi yaşayan sağlıkçılar, kendi acılarına rağmen görevi bırakmadı
Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor
PETDER üyelerinden deprem bölgesine akaryakıt desteği

PETDER üyelerinden deprem bölgesine akaryakıt desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet