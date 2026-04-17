PAB 152'nci Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde devam eden Genel Kurul'a katılarak müzakereleri bir süre takip etti.

PAB Başkanı Tulia Ackson, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen trajik okul saldırıları karşısında Genel Kurul'un üzüntülerini ifade ederek, Türk halkının acılarını paylaştıklarını söyledi.

Ackson, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmene Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Daha sonra Genel Kurul'da, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.