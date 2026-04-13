PAB 152'nci Genel Kurulu'na parlamento başkanı ve milletvekili düzeyinde yüksek katılım bekleniyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB'ın 152'nci Genel Kurulu hazırlıklarını bizzat takip ederek, ilgililerle koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyor.

Kurtulmuş, bugün ilk olarak PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra PAB Yürütme Komitesi toplantısına iştirak etti.

Toplantılarda, Genel Kurul oturumları ve daimi komitelerin çalışmaları ile ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuluyor.

Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenecek Genel Kurul'un teması, "Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" olarak belirlendi.

Parlamento başkanı ve milletvekili düzeyinde rekor bir katılımın beklendiği 152'nci Genel Kurul, parlamenter diplomasi açısından son yılların en kapsamlı ve en yüksek katılımlı toplantılarından biri olacak.

Bugün itibarıyla 77'si parlamento başkanı olmak üzere 157 delegasyon ve 800'den fazla milletvekili ile yaklaşık 2 bin 500 katılımcı Genel Kurul için kayıt yaptırdı.

Organizasyon boyunca Genel Kurul oturumları, daimi komitelerin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

PAB, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olarak öne çıkıyor

Parlamentolar arası işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla 1889'da parlamento temsilcileri tarafından kurulan PAB, halihazırda 183 ülkenin üyeliğiyle dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüten PAB'ın temel faaliyet alanları arasında, "uluslararası barış ve güvenlik, insan hakları ve demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, kadın ve gençliğin güçlendirilmesi" konuları yer alıyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan PAB'ın, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez Genel Kurulu toplanıyor. Bu toplantılar, Cenevre'de veya üye bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf : Arife Karakum/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis başkanlarını ve milletvekillerini ağırlayacak

PAB'ın İstanbul'daki Genel Kurulu'nda parlamenter diplomasi ve çok taraflı işbirliğin güçlendirilmesine yönelik katkılar gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel konu ele alınacak.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu Başkanlığını TBMM Başkanı Kurtulmuş üstlenecek ve Genel Kurul görüşmelerini yönetecek.

Kurtulmuş, toplantı kapsamında gerçekleştirilecek Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ikinci toplantısına katılacak ve Türkiye'yi ziyaret eden meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Toplantı için İstanbul'da bulunan meclis başkanları ile delegasyon temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Nisan Perşembe günü Dolmabahçe Sarayı'nda kabul edilecek.

Fotoğraf : Beyza Cömert/AA

PAB Genel Kurulu dördüncü kez Türkiye'de

15-19 Nisan'da dördüncü kez Türkiye'de yapılacak PAB Genel Kurulu, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğindeki önemli organizasyonlardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye, 1934, 1951 ve 1996 yıllarındaki Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapmıştı. Türkiye, bu organizasyonla, parlamenter diplomasi alanındaki tecrübe ve birikimini, çok taraflı ilişkiler ile uluslararası diyaloğa verdiği önemi bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyacak.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel meselelerde diyaloğu önceleyen barışçıl politikalarıyla diplomatik görüşmelerin merkezi haline gelen İstanbul, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu PAB'ın Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmasıyla diyalog ve uzlaşı kültürüne katkı sağlamayı sürdürecek.