PAB 152. Genel Kurulu'nda, gündeme eklenen acil madde tartışıldı

Oturumda parlamenterler, Katar, Avustralya, Türkiye, Fransa, Brezilya, Zambiya, Polonya, Portekiz ve İtalya'nın yanı sıra Arap Grubu, Latin Amerika ve Karayip Grubu ile Afrika Grubu’nun talebiyle ve oy çokluğuyla kabul edilen “Orta Doğu ve diğer bölgelerde ateşkeslerin korunması ve barış inşasının desteklenmesi için parlamentolar arası eş güdümlü çabaların acil gerekliliği" maddesi hakkındaki fikirlerini bildirdi.

Kanada Meclis Üyesi Garnett Genius, Kanada’nın bu kararı desteklediğini belirterek, dikkatleri Sudan’da yaşanan duruma çekti.

Kararın amacının barış ve adalet isteyen bir yaklaşımı ortaya koymak olduğunu kaydeden Genius, "Sudan'da bazı tahminlere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Sudan'daki iç savaş, gerçek anlamda bir insani krize dönüştü, bu anlamda halihazırdaki zaten ağır yaraları daha da büyütüyor." dedi.



Avustralya Meclis Üyesi Milton Dick ise parlamentoların her zamankinden daha yakın işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Dünya hiç görülmedik zamanlardan geçiyor. Pek çok bölgede ağır silahlı çalışmalar yaşanıyor. Bunlar çok önemli bir uluslararası tehdit oluşturuyor. Şiddetin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Sivil kayıpları giderek artıyor, insani koşullar giderek olumsuz hale geliyor. Bu karar taslağın önerisi şu, parlamenter demokrasiyi ve diğer araçları kullanalım, çözüm geliştirelim.”

Ukrayna Meclis Üyesi Lesia Zaburanna da Orta Doğu’daki savaşın herkesi etkilediğini belirterek, “Ukrayna için savaş tabii ki bilinmedik bir durum değil. Biz Ukrayna'da aynı yöntemleri, aynı saldırıları yaşadık. Rusya bildiğiniz gibi çok saldırgan bir şekilde Ukrayna'yı işgal ediyor." diye konuştu.

Ukrayna'da yaşayan sürecin çok benzerinin İran'da yaşandığını aktaran Zaburanna, "Bizim vatandaşlarımızı terörize etmek için kullanılan yöntemler şu anda başka halkları terörize etmek için kullanılıyor. Bu bir tesadüf değil. Ukrayna’da yaşanan Ukrayna’da kalmıyor, Körfez’de yaşanan da Körfez’de kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Meclis Üyesi Les Govender ise barış ve güvenliğin tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar arasında küresel ekonomik sistemin işleyişine yönelik tehditleri de saymamız lazım. Küresel barışa yönelik bu saldırılar dünyada çok yoğun bir kutuplaşma olduğunu, istikrarsızlık olduğunu gösterdi. Pek çok gerilimin çözülmediğini ortaya koydu. Dolayısıyla bu genel kurulun bir acil gündem maddesi benimseme kararı son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.



Rusya Meclis Üyesi Vladimir Chizhov de kendi delegasyonunun dün oylanan madde üzerinde çekimser oy kullandığını hatırlatarak, "Aslında orijinal metinle ilgili bir sorunumuz yok. Bu maddeyle ilgili tartışma çok politize olabilir diye düşünmüştük ve tartışmanın odak noktası Orta Doğu'daki konulardan uzaklaşır diye kaygılanmıştık. Oysa bu karar taslağının özü bence Orta Doğu olmalı." dedi.

Tartışmanın tam da bekledikleri gibi farklı bir noktaya kaydığını dile getiren Chizhov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya, İran dronları kullanmıyor veya başka İran silahlarını kullanmıyor. Rusya yeterince kaliteli silaha sahip hem de çok sayıda. Ukrayna, en az 19 ülkeden dron satın almaya çalışıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden dron almaya çalışıyorlar. Bu şekilde de Ukrayna ne yazık ki bu çatışmanın içindeki ve çatışmanın etrafındaki durumu iyice tırmandırıyor. Dolayısıyla böyle bir karşılaştırma yaparsak bu karşılaştırma sonuçları bence Ukrayna'nın lehine olmayacaktır. Bu karar taslarının odağını bence Orta Doğu'da tutmak gerekiyor."

Oturumun ardından PAB Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesi’nin 50. yıldönümüne özel bir panel düzenlendi.

PAB Başkanı Tulia Ackson’ın moderatörlük ettiği panele, PAB Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesi (CHRP) Başkan Yardımcısı Odsuren Nominchimeg, Gabon Ulusal Meclisi Başkanı Onanga Ndiaye, Almanya Meclis Üyesi Katrin Fey ve CHRP üyesi Millie Odhiambo katıldı.

Nominchimeg, komitenin 50 yıl önce basit ama güçlü bir fikirle kurulduğunu aktararak, "Hiçbir parlamenter adaletsizlik karşısında asla yalnız bırakılmamalıdır. Bugün bu yıl dönümünü kutlarken bir an için durup prosedürlere ya da sayılara değil insanlara odaklanmak isterim." açıklamasında bulundu.

Parlamenterlere saldırının demokrasiye bir saldırı olduğunun altını çizen Nominchimeg, "Biz birlikte durduğumuzda, biz sesimizi yükselttiğimizde, biz eyleme geçtiğimizde ve biz birbirimizi desteklediğimizde sadece bireyleri değil aslında demokratik hayatın kendisini korumuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

