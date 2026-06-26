Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

Ayşe Karaosmanoğlu
26 Haziran 2026•Güncelleme: 26 Haziran 2026
Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı hatırlatıldı.
Öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi verildi.