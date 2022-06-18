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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Esin Işık   | 18.06.2022
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır

Ankara

Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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