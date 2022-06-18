ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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2022-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 18, 2022
Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. #2022YKS