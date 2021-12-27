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ÖSYM, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Selma Kasap   | 27.12.2021
ÖSYM, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Aralık'ta tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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