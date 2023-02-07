Osmaniye'ye gönderilen yardımların depremzedelere dağıtımı sürüyor
Türkiye'nin birçok ilinden Osmaniye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri depremzedelere dağıtılıyor.
Osmaniye
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay koordinesinde Türkiye'nin birçok kentinden toplanan insani yardım malzemeleri Osmaniye'ye ulaştırılmaya devam ediyor.
Çeşitli kentlerden gelen battaniye, mont, bebek bezi, havlu, çorap, ayakkabı gibi insani yardım malzemeleri, kurulan çadırlardaki depremzedelere veriliyor.
Türk Kızılay ekipleri gün boyunca gıda yardımı yapmaya, AFAD ekipleri ise depremzedeleri çadırlara yerleştirmeye devam ediyor.
Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA
Öte yandan, AFAD ekiplerince Tosyalı Sentetik Çim Saha üzerine kurulan çadırlar havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.