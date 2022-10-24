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Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 24.10.2022
Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Osmaniye

Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün başlayan yangına, sabah saatlerinde yeniden müdahale başlatıldı.

Sarp arazi yapısı nedeniyle ekiplerin karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, helikopterle yapılan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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