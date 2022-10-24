Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.
Osmaniye
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün başlayan yangına, sabah saatlerinde yeniden müdahale başlatıldı.
Sarp arazi yapısı nedeniyle ekiplerin karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, helikopterle yapılan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.