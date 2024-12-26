Dolar
35.16
Euro
36.65
Altın
2,634.52
ETH/USDT
3,327.90
BTC/USDT
95,713.00
BIST 100
9,949.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

Muzaffer Çağlıyaner  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Kazmaca ve Kırmacılı köyüne yaptırılan 50 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Yılmaz, yapımı tamamlanan Kazmaca köyünde 25, Kırmacılı köyünde 25 köy konutunun yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Depremzede vatandaşların mutluluğunu paylaşmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnşallah huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde otursunlar. Hak sahibi bütün hemşerilerimize konutlarını teslim edinceye kadar, hızlı bir şekilde, gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Konutlarımızın hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması avukatların mütalaaya ilişkin savunmalarıyla sürüyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Gölbaşı tarafından konferans verildi

Benzer haberler

Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Kastabala Antik Kenti'ndeki sütunlu yolda restorasyon çalışması başlatıldı

Mobil kebapçı araçta yemek servisi yaptığı müşterilerini şehirde gezdiriyor

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde açık hava kült alanı bulundu

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde açık hava kült alanı bulundu
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
Osmaniyeli "yumurta topuk" ustası 50 yıldır aynı dükkanda ayakkabı üretiyor

Osmaniyeli "yumurta topuk" ustası 50 yıldır aynı dükkanda ayakkabı üretiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet