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Osmaniye'de ormanlık alanda ekili 1575 kök Hint keneviri yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda ekili 1575 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Menderes Özat   | 14.07.2021
Osmaniye'de ormanlık alanda ekili 1575 kök Hint keneviri yakalandı

Osmaniye

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Koçlu köyündeki ormanlık alanda arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, ormanlık alanda ekili halde ele geçirdiği 1575 kök Hint kenevirini imha etti.


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