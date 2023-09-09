Osmaniye'de orman yangını çıktı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye
Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.