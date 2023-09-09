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Osmaniye'de orman yangını çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ersin Şimşek  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Osmaniye'de orman yangını çıktı Fotoğraf: Ersin Şimşek/AA

Osmaniye

Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Osmaniye'de orman yangını çıktı

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