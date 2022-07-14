Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altında
Osmaniye'de ormanlık alan yakınında bulunan katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın, havadan ve karada müdahaleyle kontrol altına alındı.
Osmaniye
Yaverpaşa Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkması üzerine durum yetkililere bildirildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin tesis çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye müdahale etti.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter de yangının tesisin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.