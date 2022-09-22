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Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 22.09.2022
Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Osmaniye-Adana kara yolunda bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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