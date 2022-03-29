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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ümit Kahrıman, Muzaffer Çağlıyaner   | 29.03.2022
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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