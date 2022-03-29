Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye
Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.