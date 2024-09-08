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Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu, bir mandıranın çatısı çöktü.

Menderes Özat  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Kadirli ilçesinde ağaçların yollarda devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ve AFAD ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sumbas ilçesine bağlı Çınar köyündeki ise fırtına nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

Çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan, Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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