Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye
Akçakoyunlu köyü Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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