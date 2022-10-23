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Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 23.10.2022
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye

​​​​​​​Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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