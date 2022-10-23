Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.