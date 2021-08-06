Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye
İlçeye bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına karadan arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.