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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mahmut Adanır   | 06.08.2021
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye

Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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