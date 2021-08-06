Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Osmaniye
Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.