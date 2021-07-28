Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını ekiplerin 10 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Osmaniye
Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter ve uçak ile karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla, helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.
Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kadirli ilçesindeki Karatepe köyü ve Aslantaş Barajı civarına kadar yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları, karadan müdahaleyle sürdü.
Vali Yılmaz'dan bölgede inceleme
Vali Erdinç Yılmaz, Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki söndürme çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Karatepe kara yolu Babaoğlan mevkisinde gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, merkeze bağlı Dereobası bölgesindeki orman yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İnşallah orası kısa süre sonra kontrol altına alınacak. Kazmaca köyü civarındaki yangınımız devam ediyor. Diğer taraftaki yangın söndürüldüğünde oradaki bütün yangın söndürme araçlarını, helikopterleri bu alana yönlendireceğiz. İnşallah burayı da kontrol altına alacağız. Bu bölgedeki, Aslantaş Barajı civarındaki yangının elektrik tellerinin çarpışması sonucu çıkan kıvılcımdan kaynaklandığının görgü tanıkları var. O yönde bilgimiz var. Doğru olma ihtimalinin de yüksek. Dereobası bölgesindeki araştırmalarımız ise devam ediyor."
Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı
Yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.
Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürdü.
Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı
Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.
Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.
Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.
Yangın kontrol altına alındı
Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti.
Ekiplerin 10 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.