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Osmaniye'de astsubayı şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Muzaffer Çağlıyaner  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Osmaniye'de astsubayı şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Osmaniye

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan dairede ekiplere tabancayla ateş ederek Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheli A.D. ve evdeki diğer 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine 20 Eylül'de baskın yapılan evde ekiplere tabancayla ateş açarak Bozkurt'u şehit eden, 2 jandarmayı da yaralayan A.D. ile evdeki diğer şüpheliler S.D. ve B.N.F'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bir apartman dairesinde 20 Eylül'de uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yapmıştı. Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hasan Bozkurt şehit olmuş, A.D. ve evdeki diğer iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Bozkurt'un naaşı dün memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

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