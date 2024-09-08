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Osmaniye ve Adana'nın bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Osmaniye ve Adana'nın bazı kesimleri için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Şaduman Türkay  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Osmaniye ve Adana'nın bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.00'ye kadar Osmaniye'nin kuzey ilçeleri ile Adana'nın Kozan ilçesinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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