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Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş Andırın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Mehmet Tosun  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş Andırın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel kuvvetli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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